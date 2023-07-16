В Кузбассе перед судом предстанет подросток, обворовавший «магическим» способом несколько гаражей

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ), возбужденного в отношении ранее судимого 17-летнего парня. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье.

Так, к новокузнецким полицейским обратились двое горожан, которые рассказали, что некто проник в их гаражи и украл электроинструменты и медный кабель на 30 тысяч рублей в сумме. Правоохранители быстро нашли и задержали 17-летнего воришку, против него завели уголовное дело.

Выяснилось, что парень проникал в гаражи «сквозь стены»: сначала он ломом разломал стену одного гаража, однако ничего ценного там не нашел, затем он таким же способом частично разрушил стену соседнего гаража, откуда уже похитил 50 метров медного кабеля. Спустя несколько дней юный новокузнечанин вернулся в гаражный кооператив, провел аналогичные действия и похитил из третьего гаража шуроповерт. Все краденое он продал, а деньги потратил.

Теперь уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Не первый раз судимый юноша может лишиться свободы на пять лет.