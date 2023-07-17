Кузбасские врачи спасли мужчине руку, поврежденную циркулярной пилой

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Кузбасские врачи спасли мужчину от ампутации кисти. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Кемеровчанин работал на даче циркулярной пилой и случайно повредил левую руку - половина кисти оказалась практически отрезана. Мужчину госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии № 2 ККБСМП им. М.А. Подгорбунского. Врачи восстановили кровоток, соединили артерии, нервные волокна и сухожилия, кости зафиксировали при помощи металлических спиц. Таким образом, им удалось сохранить кисть пациенту и избежать ее ампутации.

Кроме того, у мужчины был поврежден коленный сустав. Врачи восстановили его в ходе второй операции.

Сейчас пациент уже самостоятельно передвигается и скоро вернется к привычной жизни.

- Призываю кузбассовцев быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности! Особенно при работе с электроинструментами, - написал в своем телеграм-канале Дмитрий Беглов.