В Кемерове подросток угнал и спрятал в лесу два автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове подросток угнал и спрятал в лесу две легковушки, чтобы потом продать их. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию города обратились сразу два автомобилиста. У них обоих пропали со стоянок отчественные машины: у первого ВАЗ-2107, у второго - ВАЗ-2106. Стражи порядка начали поиски угнанных автомобилей и выяснили, что к преступлению причастен 17-летний парень. Его задержали.

- Он пояснил, что выбирал припаркованные автомобили, которые не были оборудованы системой сигнализации, при помощи принесенной с собой отвертки вскрывал двери, запускал двигатель и перегонял транспортные средства в лесопосадки за пределами города, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В дальнейшем подросток планировал продать краденные автомобили.

На юношу завели два уголовных дела по статье 158 УК РФ «Кража». Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенные автомобили полицейские вернули законным владельцам.