«Редкое явление»: синоптики прокомментировали странные облака в Кузбассе

Фото: соцсети.

Жители Кузбасса наблюдали на выходных после грозы странные облака, напоминающие, по мнению некоторых, «волны моря» или «зефирки». Синоптики Кемеровского гидрометцентра прокомментировали необычное явление.

По словам специалистов, такие облака называются мамматус. Встречаются они редко и в основном в тропиках. Особенность их в том, что в нижней части они формируются при нисходящих потоках воздуха, а все «обычные» облака образуются при восходящих.

Фото: соцсети.

- Для Кузбасса это редкое явление, - сообщили синоптики, - На формирование таких облаков повлияли сложившиеся метеоусловия с высокими температурами и влажностью.