Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июля 2023 2:21

«Редкое явление»: синоптики прокомментировали странные облака в Кузбассе

Они называются облака мамматуса и бывают в основном в тропиках
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Жители Кузбасса наблюдали на выходных после грозы странные облака, напоминающие, по мнению некоторых, «волны моря» или «зефирки». Синоптики Кемеровского гидрометцентра прокомментировали необычное явление.

По словам специалистов, такие облака называются мамматус. Встречаются они редко и в основном в тропиках. Особенность их в том, что в нижней части они формируются при нисходящих потоках воздуха, а все «обычные» облака образуются при восходящих.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Для Кузбасса это редкое явление, - сообщили синоптики, - На формирование таких облаков повлияли сложившиеся метеоусловия с высокими температурами и влажностью.