В Кемерове трамвай №1 изменит маршрут. Фото: Архив КП

В Кемерове трамвай №1 вновь изменит свой маршрут. Напомним, в январе из-за реновации улицы Сибиряков-Гвардейцев его маршрут укоротился до Знаменского собора (остановка «Собор»), а с пятницы, 21 июля с 21.00 он перестанет ересекать Искитимский мост и заезжать на улицу Соборную.

- Это связано с тем, что под трамвайными путями на перекрестке улицы Гагарина и улицы Соборная будет идти прокладка инженерных коммуникаций, - объяснили в пресс-службе администрации Кемерова. - После завершения работ трамвай продолжит курсировать по своему маршруту.

Таким образом вечер пятницы, все выходные и до 6.00 понедельника, 24 июля, трамвай №1 будет на «Швейке» поворачивать направо и доезжать до железнодорожного вокзала. Его полный маршрут на три неполных дня будет следующим:

АО «КЭТК» - пр.Советский - пр.Кузнецкий - ул.Ноградская - ул. Дзержинского - пр.Ленина - пр.Кузнецкий - ж/д вокзал - пр.Кузнецкий - пр.Советский - АО «КЭТК»

В пресс-службе администрации напомнили, что добраться до остановок «Собор» и «Почта» можно автобусными маршрутами №10, 80 и бесплатным автобусным маршрутом №25а.