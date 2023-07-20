Кузбасский предприниматель ответит в суде за попытку дать взятку следователю

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летний индивидуальный предприниматель из Кузбасса предстанет перед судом по статье о покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Подробности дела рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел в 2018 году. Кузбассовец, желая избежать уголовной ответственности за незаконный перевод валюты за рубеж, решил дать взятку следователю, который вел его дело. Поскольку оно находилась в производстве в Новосибирске, мужчина попросил стать посредником своего знакомого, имеющего в этом городе связи в правоохранительной среде. Приятель согласился помочь и привлек еще одного знакомого. Кузбассовец перечислил посредникам 1,5 млн рублей, однако те не стали передавать деньги и сообщили обо всем в правоохранительные органы.

Предприниматель, желая избежать ответственности, уехал из России. Несколько лет он скрывался в Черногории и Турции, но осенью 2022 года был задержан в Новосибирске. По ходатайству следователя мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Со следствием мужчина не сотрудничал, утверждал, что это был возврат долга, а не взятка. Однако следователем СК России проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, в числе которых лингвистические, которые опровергли версию обвиняемого, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Суд наложил арест на имущество кузбассовца стоимостью более 2 млн 700 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело передано в суд.