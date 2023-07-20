Кузбасские врачи спасли пациента с опасной патологией

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Сосудистые хирурги новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А.А. Луцика спасли пациента с опасной патологией сосудов. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Пожилой мужчина поступил в больницу по скорой с болями в пояснице и животе. Ему провели спиральную компьютерную томографию и поставили диагноз - расслоение брюшного отдела аорты. Состояние пациента грозило развитием ишемии, ситуация требовала срочного вмешательства.

- Врачи использовали современный протез для восстановления целостности сосуда. Операция прошла гладко и уже через 10 дней мужчина смог отправиться домой, - рассказал министр здравоохранения.