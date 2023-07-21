Кузбассовец незаконно спилил дерево, чтобы спрятать свое жилье в лесу Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

60-летнему жителю Беловского округа грозит до 4 лет лишения свободы за незаконную рубку леса, совершенную в крупном размере, из-за желания спрятать свою землянку.

Срубленное дерево во время регулярного обхода в мае 2023 года увидел лесник и сообщил сотрудникам полиции. В 25-ти метрах от места преступления ими был обнаружен барак. Его хозяин, ранее судимый, объяснил, что не имеет постоянного места жительства, а потому и решил поселиться в лесу подальше от людей, в надежде, что его никто не найдет. И чтобы точно быть в этом уверенным, он решил свалить сосну на пути к своему ветхому жилью.

В рамках предварительного следствия установлено, что возраст срубленного дерева составляет 80 лет. Причиненный ущерб составил около 65 000 рублей.