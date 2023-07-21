В Кузбассе стартовал экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!»

Фото: группа ВКонтакте фестиваля "ВОТЭТНО!"

В Шерегеше с 21 по 23 июля пройдет международный экокультурный фестиваль «ВОТЭТНО». Организаторы обещают, что на протяжении трех дней сектор Е спортивно-туристического комплекса объединит творчество и традиции.

Для кузбассовцев и гостей области запланировано более 30 мастер-классов, на которых каждый сможет примерить роль кузнеца, гончара, Марьи-Искусницы или даже йога: сделать своими руками народные музыкальные инструменты, постоять на гвоздях, соткать украшение.

Помимо зон активного и экстремального отдыха на фестивале есть специальные места для медитации или игр с детьми. Также на протяжении трех дней на сцене фестиваля будут выступать артисты и народные коллективы со всей страны.

Добраться до сектора Е в Шерегеше, в котором проходит фестиваль, можно на трансфере из пгт Шерегеш.