За полгода в Кузбассе изъяли из оборота 23 кг опасного хлеба

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Кузбассу за первые шесть месяцев текущего года забраковало и изъяло из оборота четыре партии мукомольно-крупяных изделий в объеме 23 кг, тогда как за этот же период прошлого года было изъято пять партий, но на 22 кг. Причиной изъятия продукции стало отсутствие маркировки.

Специалисты надзорной службы за первое полугодие 2023-го исследовали 610 проб хлебобулочных изделий и 247 проб мукомольно-крупяных изделий (451 и 346 в 2022-м) по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. Как итог, требованиям по микробиологическим показателям не соответствовали четыре пробы хлебобулочных изделий с начинкой - 0,6% от всех исследованных. В прошлом году была всего одна партия (0,2%).

В результате там, где продукция не соответствовала требованиям техрегламента, ее реализация была приостановлена.