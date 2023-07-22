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НовостиПроисшествия22 июля 2023 7:04

Кемеровчанин среди бела дня с ножом напал на пенсионерку

Теперь мужчина обвиняется в покушении на убийство
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 21 июля, днем 37-летний кемеровчанин у одного из домов в Центральном районе города напал на 62-летнюю женщину. Как уточнили в СУ СК по Кузбассу, между горожанами произошел конфликт, в ходе которого мужчина и схватился за нож. К счастью, его остановили очевидцы.

Пострадавшую пенсионерку доставили в медучреждение с ранениями шеи и головы. Ей оказывается вся необходимая помощь, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

В отношении агрессора возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина заключен под стражу.

Следователи продолжают собирать доказательства вины кемеровчанина для закрепления доказательственной базы.