Кемеровчанин среди бела дня с ножом напал на пенсионерку

Фото: архив "КП".
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне, 21 июля, днем 37-летний кемеровчанин у одного из домов в Центральном районе города напал на 62-летнюю женщину. Как уточнили в СУ СК по Кузбассу, между горожанами произошел конфликт, в ходе которого мужчина и схватился за нож. К счастью, его остановили очевидцы.
Пострадавшую пенсионерку доставили в медучреждение с ранениями шеи и головы. Ей оказывается вся необходимая помощь, ее жизни сейчас ничего не угрожает.
В отношении агрессора возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он задержан, ему предъявлено обвинение. Сейчас мужчина заключен под стражу.
Следователи продолжают собирать доказательства вины кемеровчанина для закрепления доказательственной базы.