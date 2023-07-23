Фестиваль рабочей молодежи проходит в Новокузнецке Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

На левом берегу Томи, неподалеку от Боровково, что возле Новокузнецка проходит юбилейный 10-й фестиваль рабочей молодежи ПроФФест.

11 команд- участниц,, 300 человек разместились в палаточном лагере, чтобы в течение четырех дней общаться, веселиться и обмениваться опытом командообразования и волонтерства.

Основные задачи фестиваля: привлечение молодых людей к здоровому образу жизни, спорту, сплочение молодежи из разных сфер жизни.

Каждый лагерь традиционно оформлен в своем, неповторимом стиле. И каждая команда организовала веселые испытания для соперников: кто-то отгадывал слова, сидя в шумоподавляющих наушниках, кто-то всей командой проходил лабиринт, бежал в мешках или надев на ногу ведро и взяв в руки швабру. Пока часть команды выполняет задания, остальные поддерживают товарищей.

Впереди у участников фестиваля конкурс кулинарного мастерства, КВН, квест и многое другое.