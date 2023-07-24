В Кузбассе трехлетний ребенок выпал из окна

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Междуреченске трехлетняя девочка выпала из окна первого этажа. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло накануне около 21:00 в доме на улице Дзержинского. Малышка находилась в квартире под присмотром 18-летнего брата, пока мама ходила по делам. Юноша отвлекся на телефонный звонок, и в это время девочка пошла на кухню, где было открыто окно, взобралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала. В результате падения малышка серьезно пострадала - в настоящее время она находится в реанимации.

В отношении матери девочки был составлен административный протокол. Собранные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.