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НовостиОбщество24 июля 2023 14:53

Десять новых троллейбусов поступят в Кемерово до 15 августа

Современные машины обладают увеличенным автономным ходом
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Автобусы для Кемерова собирают в городе Энгельс Саратовской области.

Автобусы для Кемерова собирают в городе Энгельс Саратовской области.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В городе Энгельс Саратовской области завершается сборка первых десяти троллейбусов для Кемерова. Об этом сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут низкопольными, с тремя широкими дверными проемами, оборудованы мультимедийным комплексом и климат-контролем. Кроме того, в новых машинах будут USB-разъемы для зарядки. Троллейбус рассчитан на 85 мест, в их числе 34 сидячих места.

Градоначальник уточнил, что прибыть в Кемерово троллейбусы должны до 15 августа.