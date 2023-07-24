Десять новых троллейбусов поступят в Кемерово до 15 августа

Автобусы для Кемерова собирают в городе Энгельс Саратовской области. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В городе Энгельс Саратовской области завершается сборка первых десяти троллейбусов для Кемерова. Об этом сообщил глава Кемерова Дмитрий Анисимов.

Новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут низкопольными, с тремя широкими дверными проемами, оборудованы мультимедийным комплексом и климат-контролем. Кроме того, в новых машинах будут USB-разъемы для зарядки. Троллейбус рассчитан на 85 мест, в их числе 34 сидячих места.

Градоначальник уточнил, что прибыть в Кемерово троллейбусы должны до 15 августа.