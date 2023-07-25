В Кузбассе дебошир напал с металлической трубой на медиков скорой помощи

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого дебошира, который не давал медикам оказать помощь пострадавшей женщине. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

По предварительным данным, 54-летний мужчина, выпив, стал вести себя агрессивно и избивать свою 52-летнюю возлюбленную. Женщина вызвала скорую помощь, однако, когда медики приехали, дебошир стал прогонять их. Мужчина, размахивая металлической трубой, не подпускал врачей к пострадавшей.

Тогда работники скорой нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Прибывшие стражи правопорядка успокоили и задержали буйного горожанина, затем передали его правоохранителям для дальнейшего разбирательства.