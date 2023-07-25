В Кузбассе пожарные спасли из огня четырех человек

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Междуреченске произошел пожар в пятиэтажном доме на улице 50 лет Комсомола. Подробности происшествия рассказали в МЧС Кузбасса.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений шел дым из окна квартиры на пятом этаже, в подъезде был сильный дым. Спасатели при помощи специальных устройств вывели с пятого этажа на свежий воздух четырех человек. Еще 19 жильцов были эвакуированы.

В результате пожара пострадала комната площадью 12 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП специалисты назвали неосторожное обращение с огнем.