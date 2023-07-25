В Кузбассе изъяли контрафактные сигареты из Белоруссии и Казахстана

Фото: Кемеровская таможня

Нелегальный товар бизнесмены пытались реализовать в торговых точках Новокузнецка.

Почти 1,3 тысячи пачек сигарет изъяли кемеровские таможенники в ходе мероприятий по контролю за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке.

Как уточнили в пресс-службе таможни, при проверке магазинов были обнаружены девять видов сигарет белорусского и казахстанского производства без акцизных марок. Также на табачной продукции отсутствовала обязательная маркировка кодами Data Matrix, что является нарушением российского законодательства.

По предварительным оценкам, нелегальный товар потянул на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Вся контрафактная продукция была изъята из торгового оборота с помощью полицейских.

Всего с начала нынешнего года, по информации начальника Кемеровской таможни Олега Журавлева на территории Кузбасса было иъзъято более 9 тысяч пачек сигарет без маркировки и акцизных марок.