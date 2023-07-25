В Кузбассе появится больше электрозарядных станций для автомобилей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Правительство Кузбасса подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Россети Сибирь» и филиалом ПАО «Россети Сибирь» — «Кузбассэнерго — РЭС». Итогом встречи двух сторон стала разработка стратегии развития в Кузбассе зарядной инфраструктуры для электрического транспорта.

Увеличение доступности электрозарядных станций будет способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу и уменьшит расходы на эксплуатацию машин. Быстрые экологичные заправки позволяют полностью заряжать автомобиль менее чем за 30 минут.

Сегодня на териитории области работает 20 станций для электромобилей. До конца этого года планируется установить еще 9: в Кемерове, Таштаголе и Шерегеше. Также «заправочные» станции появятся на трассах в Топкинском, Чебулинском, Тяжинском, Промышленновском и Кемеровском округах.

В планах на 2024 год установка еще десяти электрозарядных станций в Кемеровской области.