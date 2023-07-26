Пьяный житель Кузбасса устроил дебош на территории православного собора

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новокузнецке росгвардейцы задержали нарушителя, который мешал прихожанам православного собора. Об инциденте рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

Известно, что мужчина изрядно выпил и пошел в церковь. Там он стал приставать к прихожанам, провоцируя их на конфликт. Священнослужители пытались выпроводить подвыпившего горожанина, но безуспешно. В ответ мужчина продолжил нарушать общественный порядок. Тогда представители церкви вызывали наряд Росгвардии. Прибывшие бойцы задержали 43-летнего дебошира и передали его сотрудникам органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.