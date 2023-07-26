В Кемерове выпускнице медицинского университета с красным дипломом отказали в трудоустройстве

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Кемерова, с отличием окончившая КемГМУ, не смогла устроиться на работу в поликлинику. Об этой ситуации девушка рассказала губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву во время прямой линии 26 июля.

Выпускница, имеющая инвалидность третьей группы, планировала работать врачом-терапевтом в поликлинике №5, однако ей отказали в трудоустройстве.

Глава региона объяснил, что по законодательству люди с такой группой инвалидности не могут быть терапевтами и находиться в постоянном контакте с пациентами. При этом, по его словам, существуют и другие должности, например, врач-методист. Губернатор дал поручение министру здравоохранения Дмитрию Беглову подобрать девушке работу в поликлинике в соответствии с ее заболеванием.