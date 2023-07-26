Сергей Цивилев пригласил общественников посмотреть, как меняют электрофильтры на Кемеровской ГРЭС

Фото: пресс-служба АПК.

На Кемеровской ГРЭС идет масштабная замена электрофильтров, что должно в лучшую сторону отразиться на состоянии окружающей среды. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямой линии.

Один из жителей города задал главе региона вопрос о состоянии очистных сооружений на Кемеровской ГРЭС.

- В этом году идет модернизация очистных сооружений. На одном из блоков проводятся работы по капитальному ремонту газоочистного оборудования, - сообщил глава региона.

Он также пригласил журналистов, блогеров и общественников своими глазами увидеть, как меняют электрофильтры на Кемеровской ГРЭС. Для этого в сентябре планируется провести пресс-тур на КемГРЭС.