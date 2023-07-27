В Кемерове грабитель с бутылочной «розочкой» украл букет роз из магазина

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове в полицию обратилась флорист цветочного бутика, у которой украли букет из 29 роз за 4 500 рублей. Полицейские по горячим следам разыскали преступника, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

22-летний парень зашел в бутик и попросил собрать ему букет. Когда тот был готов, молодой человек вместо денег предъявил на кассе стеклянную «розочку» из бутылки. Флорист не хотела отдавать дорогой букет, тогда налетчик схватил розы из вазы на столе салона и убежал.

Впрочем, далеко уйти он не успел. Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя и вместе с украденным букетом доставили в отдел полиции. Там молодой мужчина пояснил, что цветы хотел подарить новой знакомой, чтобы произвести на нее впечатление.

На кемеровчанина завели уголовное дело по статье «Грабеж», санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы. На время следствия молодого человека заключили под стражу.