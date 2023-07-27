В Кузбассе пройдет празднование Крещения Руси

Фото: пресс-служба АПК.

С 27 по 30 июля в Кузбассе пройдет празднование 1035-летия Крещения Руси и 30-летия с момента основания самостоятельной Кемеровской епархии. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Помимо праздничных богослужений в храмах региона запланирована масштабная культурная программа. Так, 28 июля на площади у Знаменского кафедрального собора состоится концерт с участием Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса и Губернаторского камерного хора Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

На следующий день, 29 июля, на новой кемеровской набережной у Московской площади пройдет открытый народно-патриотический фестиваль. Концертный марафон будет длиться пять часов и преподнесет несколько музыкальных сюрпризов от именитых исполнителей. Также во время праздника кемеровчане смогут познакомиться с историей родного края и распространения православной веры. Для гостей организуют мастер-классы по колокольному звону, каллиграфии, рисованию, декоративно-прикладному искусству, досуговые площадки для семей, детское пространство. Все желающие смогут оказать помощь в зону СВО.