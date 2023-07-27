В Кузбассе открыли три новых модульных медпункта

Фото: пресс-служба АПК.

Новые здания общих врачебных практик были открыты в селе Окунево и деревне Калинкино Промышленновского округа, а в деревне Тюменево Мариинского округа появился фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Лечебные учреждения были построены по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Возведение модульных зданий в Промышленновском округе обошлось примирено в 30 млн рублей. Теперь в комфортных современных условиях получать медицинскую помощь тут будут почти три тысячи человек.

В деревне Тюменево благодаря открытию нового ФАПа медицинская помощь стала доступнее для 270 жителей. На установку ФАПа было направлено 6,9 млн рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе продолжается развитие системы здравоохранения.

- Модернизация включает в себя не только строительство и ремонт клиник в городах, но и открытие медицинских пунктов в небольших сельских территориях. Благодаря этому создаются достойные условия для оказания качественной плановой и экстренной медпомощи кузбассовцам, - подчеркнул он.

За последние 5 лет в регионе было открыто 135 новых ФАПов и амбулаторий. До конца года планируется возвести еще 48 модульных пунктов.