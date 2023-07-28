Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе появятся еще два Вечных огня: они будут зажжены у Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове и на мемориальном комплексе Защитников Донбасса в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Сейчас у нас есть Вечный огонь у мемориала кузбассовцам, павшим за Родину, возведенного к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед ним - аллея, которую посадили 33 Героя Советского Союза, жители Кузбасса. Так они закладывали основы исторической памяти, чтобы передавать ее последующим поколениям. Мы продолжаем эти традиции, - отметил губернатор области Сергей Цивилев.

Вечный огонь будет зажжен уже 3 августа. Дата была выбрана неслучайно. В этот день год назад в Горловке погибла Герой России, Герой Донбасса Ольга Качура (Корса).

В обоих городах у Вечного огня будет выставлен почетный караул юнармейцев.