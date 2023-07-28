В Кузбассе мужчина застрелил знакомого возле гостиницы

Фото: архив "КП" Фото: Василий Вахрин

В Новокузнецке мужчина застрелил знакомого у гостиницы в Кузнецком районе. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

По предварительным данным, ночью 25 июля мужчины поссорились. 28-летний фигурант куда-то исчез, а потом вернулся к гостиничному комплексу с пистолетом. Он выстрелил в 25-летнего знакомого несколько раз, после чего скрылся. Местные жители, услышав звуки стрельбы, вызвали скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось – он умер до приезда врачей.

Оперативники установили личность стрелка и вскоре задержали его. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Сейчас с мужчиной проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.