Помощник президента России прибыл в Кузбасс с рабочим визитом

Помощник Президента России Максим Орешкин посетил с рабочим визитом Новокузнецк. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В пятницу, 28 июля, в Кемеровскую область с рабочим визитом прибыл помощник президента России Максим Орешкин. Свой рабочий день он проводит в Новокузнецке. Там же вместе с высоким гостем находится и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона и помощник президента России встретились в Новокузнецке с представителями кузбасского бизнеса и обсудили с ними социально-экономическое развитие региона.

- Президент РФ Владимир Путин отстаивает интересы нашей страны в условиях невероятного давления со стороны коллективного Запада. Правительство Кузбасса, администрации всех уровней со своей стороны делают все, чтобы наш регион развивался. Мы не остановили ни один проект и готовы поддерживать все начинания, — отметил Сергей Цивилев.

В деловом завтраке приняли участие представители ведущих кузбасских торговых марок - руководители предприятий сферы туризма, торговли, пищевой и легкой промышленности.