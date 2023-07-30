В Кузбассе разыскивают пожилого мужчину в спортивных штанах

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Ленинске-Кузнецком пропал без вести 74-летний Сергей Сергеевич Гатин. Ориентировку с приметами мужчины разместили в соцсетях волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

29 июля пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Сейчас его поиски ведут сотрудники полиции, добровольцы поискового отряда, местные жители.

Сообщается, что мужчина невысокого роста (160 см), худощавого телосложения, у него темно-русый с проседью волос, зеленые глаза. Он был одет в серую майку, синие спортивные штаны, на ногах - коричневые тапки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.