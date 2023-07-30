В Кузбассе женщине грозит 20 лет тюрьмы за незаконный бизнес

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске 39-летней женщине грозит большой тюремный срок за продажу наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские задержали горожанку с поличным после получения наводки. Во время досмотра и обыска квартиры женщины оперативники обнаружили около четырех граммов «соли». Оказалось, что женщина торговала запрещенными препаратами по схеме «из рук в руки».

На горожанку было заведено уголовное дело. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Кузбасские полицейские напомнили, что информацию об адресах, где продают наркотики, людях, занимающихся сбытом запрещенных веществ, или наркопритонах можно сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102). Также сообщения можно оставлять на интернет-платформе «Кузбасс Онлайн».