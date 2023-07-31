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НовостиПроисшествия31 июля 2023 9:43

Девять месяцев кемеровчанин провел под гипнозом телефонных мошенников

За это время аферисты обманули мужчину почти на два с половиной миллиона рублей
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Мошенница обворожила кемеровчанина на два с половиной рублей.

Мошенница обворожила кемеровчанина на два с половиной рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На удочку телефонных мошенников попался очередной житель Кузбасса. За девять месяцев псевдоброкеры выманили у него 2,4 миллиона рублей.

Путь к «вершине» финансового обогащения у кемеровчанина начался еще в прошлогоднем октябре, когда он оставил на сомнительном сайте дополнительных заработков свою заявку с контактами. Ему тут же позвонила сотрудница инвесткомпании, ради которой он за считанные минуты открыл специальный счет в десять тысяч рублей. Мошенница так обворожила свою жертву, что кемеровчанин перечислял ей деньги целых девять месяцев. Вероятно, перечислял бы и дальше, если бы она внезапно перестала выходить на связь.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кузбассу.