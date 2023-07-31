Кемеровских десантников оставят без фонтанов

В день ВДВ в Кемерове отключат фонтаны

В среду, 2 августа, в Кемерове отключат городские фонтаны.

Как сообщили в мэрии областной столицы Кузбасса, фонтаны будут перекрыты в связи с плановыми профилактическими работами.

- Фонтаны заработают уже на следующий день. Включать их будут 3 августа по мере наполнения водой чаш, так как при проведении профилактических работ вода из чаш фонтанов будет частично слита - уточнили в администрации города.

По совпадению, плановое отключение в областном центре Кузбасса выпадает на время, когда в России отмечается День ВДВ.