В кузбасском городе будет построена новая поликлиника

Сергей Цивилев и Евгений Никитин обсудили план развития Ленинска-Кузнецкого. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Глава региона Сергей Цивилев и мэр Ленинска-Кузнецкого Евгений Никитин провели рабочую встречу, на которой был разработан план развития города. Ключевым вопросом стало строительство новой поликлиники рядом с автовокзалом.

Сергей Цивилев поддержал инициативу по созданию нового медицинского пункта и поручил включить ее в программу «Моя новая поликлиника» и уже переходить к проектированию. По словам губернатора, Ленинск-Кузнецкий развивается быстрыми темпами, и необходимо создавать более комфортные условия, прежде всего, в социальной сфере.

На встрече обсудили текущий ремонт дорог на проспекте Кирова, а также планы по улучшению улицы Топкинской, Розы Люксембург и Гагарина. По программе «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс» на реконструкцию дорожного покрытия выделено 300 млн рублей.

В рамках реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ в Ленинске-Кузнецком также благоустраивают дворы, озеленяют улицы и скверы.