Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Кузбасса смогут наблюдать в августе сразу два суперлуния. Это довольно редкое астрономическое явление, сообщили в Кемеровском планетарии им. К. П. Мацукова.

Суперлуние – это совпадение полнолуния и перигея (момент наибольшего сближения Земли и Луны). В это время можно наблюдать самую большую Луну.

- Она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции, - рассказали в планетарии.

Первое суперлуние жители Кузбасса смогут увидеть 1 августа, а второе - 30 августа.