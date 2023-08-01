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НовостиОбщество1 августа 2023 1:31

Жители Кузбасса смогут наблюдать в августе сразу два суперлуния

Полнолуние будет в самом начале, а потом в конце месяца
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Кузбасса смогут наблюдать в августе сразу два суперлуния. Это довольно редкое астрономическое явление, сообщили в Кемеровском планетарии им. К. П. Мацукова.

Суперлуние – это совпадение полнолуния и перигея (момент наибольшего сближения Земли и Луны). В это время можно наблюдать самую большую Луну.

- Она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции, - рассказали в планетарии.

Первое суперлуние жители Кузбасса смогут увидеть 1 августа, а второе - 30 августа.