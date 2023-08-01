Кузбасс станет частью «Солдатского треугольника»

Кузбасские юнармейцы нуждаются в героических примерах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Солдатский треугольник», призванной воспитать у молодого поколения патритиотизм и любовь к Родине.

В рамках молодежной патриотической акции «Солдатский треугольник» ветераны СВО пообщаются с ребятами в детских лагерях. В четверг, 3 августа, в военно-патриотическом центре «Авангард» и в пятницу, 4 августа, в оздоровительном лагере «Салют» наши бойцы расскажут участникам патриотических смен об истинных понятиях чести и совести, напомнят печальные уроки нашей истории, которые не должны повториться, и что в этом весь смысл борьбы русского народа с фашизмом.

Юнармейцы смогут задать интересующие вопросы, а также написать слова благодарности и признательности нашим воинам на специальной «Смене героев».

- Письма будут сложены в форме «солдатского треугольника» и отправлены на передовую, - уточнили в пресс-службе АПК.

Напомним, акцию «Солдатский треугольник» проводит Минобороны России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества».