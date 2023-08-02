В Кузбассе на модернизацию больниц и поликлиник выделено 750 млн рублей

В Кузбассе проводится масштабная модернизация учреждений здравоохранения. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе сейчас идут капитальные ремонты учреждений здравоохранении: строительство парапетов и пандусов, установка новых систем водоснабжения и отопления, реконструкция фасадов и крыш поликлиник.

В главном корпусе Кемеровской клинической районной больницы имени Б. В. Батиевского уже закончены демонтажные работы, установлены новые несущие конструкции. Ведутся работы по созданию дополнительных входов в больницу, залит фундамент и установлены каркасы. На масштабный ремонт учреждения направлено более 630 млн рублей.

Также в областной столице уже готовят к открытию лабораторную службу Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Реорганизация лабораторию, на которую выделено более 20 млн рублей, – один из этапов модернизации всего комплекса клинической больницы. Ранее лаборатории были разбросаны по многочисленным корпусам, сейчас же для них выделено большое пространство с нужным оборудованием на одном этаже.

На улучшение поликлиники №1 Ленинск-Кузнецкой городской больницы № 1, которая не ремонтировалась около 40 лет, выделили 90 млн рублей. На эту сумму планируют привести в порядок фасады и внутренние помещения медучреждения. Из-за серьезных ремонтных работ прием пациентов перенесен в терапевтический корпус больницы.

В планах еще ремонт хирургического отделения Тяжинской районной больницы, где заменят системы водоснабжения и отопления, электропроводку и проведут косметический ремонт внутренних помещений. Бюджет – 14,5 млн рублей.