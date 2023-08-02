В Кузбассе директора коммерческий фирмы, задолжавшего сотрудникам 25 млн, объявили в федеральный розыск

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В Кузбассе 51-летнему директору коммерческой фирмы заочно предъявили обвинение в невыплате заработной платы сотрудникам. Мужчина скрывается от органов следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

На руководителя организации было заведено уголовное дело о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По версии следствия, мужчина с февраля по июнь 2023 года не платил сотрудникам положенные деньги и задолжал в общей сложности более 25 млн рублей.

Судебно-бухгалтерская экспертиза, назначенная в рамках следствия, покажет, куда тратились деньги, а также количество работников, перед которыми имеется задолженность.

- Обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия, он объявлен в федеральный розыск. Следствием принимаются меры к погашению задолженности по заработной плате, - сообщили в ведомстве.

Расследование дела взяли на контроль в СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю кузбасского управления Александру Безукладникову доложить о ходе расследования и мерах, которые предпринимаются для восстановления прав людей.