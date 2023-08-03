В кемеровскую поликлинику поступило новое офтальмологическое оборудование

Фото: пресс-служба АПК.

В Кемеровскую городскую клиническую поликлинику №5 имени Л.И. Темерхановой по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева закупили три новых электрокардиографа и современное офтальмологическое оборудование. На приобретение новой техники было выделено более двух миллионов рублей.

Поступившие электрокардиографы - два стационарных и один переносной - российского производства, они отличаются высокой точностью, компактностью и обладают большой памятью (до 1000 результатов), а также работают в ручном и автоматическом режимах. Переносной аппарат ЭКГ можно использовать как на приемах в поликлинике, так и во время обслуживания пациентов на дому. Кроме того, в отделение офтальмологии поступил комплект высокоточного оборудования, состоящий из проектора знаков, двух щелевых ламп, а также сферического периметра ПЕРИТЕСТ-300 - современного медицинского компьютерного анализатора поля зрения. - Мы поступательно оснащаем поликлиники новым современным оборудованием. Перед установкой проводим ремонт помещений. От оснащенности медучреждения во многом зависит здоровье кузбассовцев. Все новации направлены на то, чтобы жители нашего региона получали помощь оперативно, качественно и в комфортных условиях, а врачи могли работать максимально эффективно, - отметил Сергей Цивилев. Напомним, что сейчас в пятой поликлинике ведется масштабный ремонт. При этом прием пациентов не останавливается, поскольку все работы распределены поэтапно.