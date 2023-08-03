В Новокузнецке на два дня изменят схему движения общественного транспорта

Схема движения автотранспорта изменится в Новокузнецке Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В четверг, 3 августа, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил на своей странице соцсетях, что на одном из участков города на два дня измениться схема движения общественного транспорта.

С 5 по 6 августа на пересечении улиц Ленина и Конева будут идти ремонтные работы, в частности специалисты городских служб, вскроют дорогу.

- В этой связи общественный транспорт временно поменяет свой маршрут. Автобусы и троллейбусы будут двигаться через улицу Народная с выездом на улицу Обнорского, либо Технический проезд. Останавливаться маршруты на Советской площади у ТЦ «Район», - уточнили уже в мэрии южной столицы Кузбасса.

Городские власти отметили, что никаких неудобств горожане не испытают, поскольку схема временная и плюс ко всему максимально рассчитана под комфортную логистику общественного транспорта.