Жители Кузбасса зажгли «Свечу поколений»

Кузбасс зажег "Свечу поколений"

В четверг, 3 августа, в Кузбассе прошла акция «Свеча поколений». Почти 90 тысяч человек зажгли бессмертный огонь памяти.

Дата выбрана неслучайно, ведь именно в этот день, 3 августа 2022 года, под Горловкой погибла Герой России Ольга Качура. Памятник ей открыли в Новокузнецке.

В южной столице Кузбасса мероприятие было организовано у памятных мест во всех районах города: на Бульваре Героев, в сквере «65 лет Победы», у памятника трудовому подвигу железнодорожников Новокузнецка, памятника Воину-Созидателю, Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в период Великой Отечественной войны, а также на площади Защитников Донбасса.

В Кемерове поздно вечером тысячи свечей горожане после минуты молчания зажгли у мемориала «Воину - Освободителю». Свечи горели рядом с вечным огнем.

Памятное событие было подчеркнуто творческой композицией. Отрывки из знаменитой поэмы Роберта Рождественского «Реквием» у мемориала в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра и Губернаторского камерного хора прочла режиссер кемеровского Театра для детей и молодёжи Ирина Латынникова.