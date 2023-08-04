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НовостиПроисшествия4 августа 2023 5:42

В Кузбассе туристическая группа не вернулась с маршрута

Спасатели нашли потерявшихся в горах Кузнецкого Алатау путешественников
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГКУ Агентство по защите Кузбасса.

Фото: ГКУ Агентство по защите Кузбасса.

В Кузбассе спасатели нашли потерявшихся в горах путешественников. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Туристы должны были пройти большой круг через Золотую долину в Кузнецком Алатау и вернуться к назначенному сроку. Однако 1 августа группа не вышла с маршрута. На поиски заблудившихся были отправлены спасатели. Поисковики проделали огромную работу, одна из групп шла на встречу туристам и преодолела дистанцию по горно-лесистой местности с восхождением на перевал Караташский более 50 км за 13 часов 21 минуту. В итоге потерявшихся туристов нашли. В составе группы был один пострадавшей – девушка получила травму руки, ей оказали первую помощь. После этого путешественников проводили до выхода с маршрута.