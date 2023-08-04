Жители Кузбасса могут принять участие в конкурсе «Лучшее в общее»

Заявки принимаются до 31 августа.

Жители Кузбасса могут принять участие в конкурсе на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики «Лучшее в общее».

Конкурс создан для того, что поддержать и продвинуть значимые проекты в сфере межнациональных отношений, а также направлен на профилактику экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Принять участие в конкурсе могут Дома дружбы, Дома народов, Дома национальностей и другие этнокультурные учреждения и организации, зарегистрированные в стране. Приоритетными темами являются проекты с детьми и молодежью, просветительские акции, мероприятия, развитие народной дипломатии, патриотические и просветительские проекты.

Победитель получит 1 000 000 рублей, премия за второе место составит 500 000 рублей, за третье - 300 000 руб. Заявки принимаются до 31 августа.