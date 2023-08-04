В Кузбассе врачи извлекли из тела 73-летней пациентки инородное тело

Фото: телеграм-канал "Больница им.М.А.Подгорбунского".

Врачи ККБСМП им. М.А.Подгорбунского достали из тела 73-летней пациентки инородное тело без операции. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на частые запоры и вздутия живота. Медики провели пенсионерке колоноскопии и обнаружили в нижнем отделе кишечника фитобезоар – это камень, образовавшийся из скопившихся растительных веществ - волокон, семян, кожуры ягод и фруктов.

Врачи разрушили и достали инородное тело из кишечника пациентки с помощью эндоскопа.

По словам, заведующего эндоскопическим отделением № 2 Валерия Волженина, если бы женщина не обратилась к врачам, то для нее ситуация могла закончиться острой кишечной непроходимостью, абсцессом. Тогда ей потребовалась бы уже травматичная операция.

Сейчас пациентка чувствует хорошо и уже выписана из стационара.