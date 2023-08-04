Госплан может стать ключом к развитию экономики Кузбасса

В Кемерове обсудили развитие экономики Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове прошло заседание Экономического совета при губернаторе Кузбасса Основной вопрос - возвращение к Госплану.

Участие в мероприятии заседании приняли чиновники, бизнесмены, ученые, промышленники. Ключевой вопрос повестки заседания - развитие экономики региона при помощи Госплана.

Госплан возник не случайно, в истории и Кузбасса и страны свою состоятельность, по мнению Сергея Цивилева более чем убедительно.

- Баланс между государственным планированием и предпринимательской инициативой - приносил свои плоды. Вполне уместно создать и сегодня такой же разумный баланс, который поможет нашей стране развиваться такими же темпами, как тогда. Это будет крепкое взаимодействие власти и бизнеса в формировании новой модели экономики, в том числе с использованием механизмов отраслевого заказа, - подчеркнул губернатор региона.

С исторической ретроспективой выступил доктор исторических наук, профессор кафедры истории России института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета Александр Коновалов. Он рассказал о роли Госплана СССР в стратегическом развитии Кузбасса в середине 1940-х - начале 1950-х годов.

Участники рассмотрели региональные инициативы по формированию плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года.

Подробно, например, говорили о строительстве новых железнодорожных коридоров.

- Это позволит Кузбассу стать транспортным хабом всероссийского уровня, создаст новые возможности для развития бизнеса, - уточнил Сергей Цивилев.