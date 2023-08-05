В Кузбассе без вести пропал лысый мужчина в желтой кофте

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кемеровском муниципальном округе бесследно исчез 41-летний Романов Михаил Владимирович.

25 июля мужчина ушел в неизвестном направлении из своего дома в селе Ягуново, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 176 см, нормального телосложения, волос нет, глаза карие.

На момент исчезновения был одет в желтую спортивную кофту, черные штаны и черные кроссовки, а также в коричневую кепку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Михаила Романова или кто хочет помочь в поисках, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.