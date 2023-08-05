В Кузбассе задержали мотоциклиста с поддельными правами

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске сотрудники ДПС приехали на место дорожной аварии, виновником которой стал 43-летний водитель мотоцикла. Составляя протокол, автоинспекторы выяснили, что данные водительского удостоверения не совпадают с данными в базах учета.

Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что права являются поддельными. Выяснилось, что фальшивку мужчина купил в интернете за 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Кузбассовец в Сети связался с незнакомцем, сообщил ему свои данные, передал фотографию и деньги. После этого по почте получил письмо с поддельными правами, документами о прохождении медкомиссии и обучении в автошколе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальная мера наказания по данной статье составляет один год лишения свободы либо принудительных работ.