Кемеровчанин устроил стрельбу во дворе многоэтажки

Кемеровчанин стрелял из пистолета во дворе дома. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кемеровские полицейские изъяли оружие и составили протокол в отношении местного жителя, устроившего стрельбу во дворе дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали обстоятельства происшествия. Накануне в дежурную часть отдела полиции «Южный» поступил сигнал, что во дворе одного из многоэтажных домов по улице Веры Волошиной мужчина стреляет в воздух из пистолета.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, стрелявшего на улице уже не было. Стражи порядка выяснили, что жители отделались только испугом: в результате инцидента никто не пострадал, в больницу обращений не было. Тем не менее, нарушителя – 38-летгнего жителя этого же дома разыскали и задержали. По словам мужчины, он стрелял из травматического пистолета ради шутки.

- Оружие – два травматических пистолета и патроны к ним - у мужчины было зарегистрировано и хранилось на законных основаниях, - рассказали в пресс-службе главка кузбасской полиции. – Однако за стрельбу из оружия с нарушением правил и в не отведенных для этого местах, мужчину привлекут к административной ответственности. Протокол в отношении мужчины уже составлен.

Теперь горе-шутнику грозит либо штраф в размере 50 тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение оружия на срок до трех лет, и при любом наказании у него конфискуют травматические пистолеты и патроны к нему.