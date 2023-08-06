Два водителя погибли в горящих грузовиках на трассе Алтай Кузбасс

Обе фуры загорелись после столкновения лоб в лоб. Фото: Соцсети

Страшное ДТП произошло в субботу, 5 августа, на 98 километре трассы Алтай-Кузбасс близ деревни Пещерка Залесовского района Алтайского края. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ДТП произошло в 18.35. Неизвестный водитель, управляя большегрузным автомобилем Volvo, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего допустил лобовое столкновение с другим большегрузом Volvo под управлением 55 летнего водителя. После столкновения фур произошло их возгорание. Предположительно, погибли оба водителя. Личность виновника ДТП устанавливается. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ДТП погибли оба водителя. Фото: Соцсети

Как уточнили в администрации Залесовского муниципального округа, в результате столкновения фур произошел разлив топлива. Помимо двух погибших водителей, в аварии есть и другие пострадавшие, впрочем, кто они, сколько их, как и где получили травмы, в муниципалитете пояснять не стали.

На кадрах фото и видео, появившихся в социальных сетях, видно, что одна из фур, пробив ограждение, слетела с моста, возле которого и произошла авария, и догорала уже внизу. Второй горящий грузовик перегородил мост, из-за чего движение было полностью перекрыто до ликвидации последствий ДТП.