Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новокузнецке открылись школьные базары. Список мест, где можно приобрести все необходимое к школе, опубликовал мэр города Сергей Кузнецов.

Так, ярмарки начали работу на площади общественных мероприятий Центрального района, на площадке по улице 40 лет ВЛКСМ (напротив дома №40б) и на территории торгового комплекса «На Садовой» (улица Селекционная, 11).

Кроме того, купить товары к школе можно в торговых сетях. В Центральном районе расположено три магазина «Детский мир» (улица Павловского, 13, ДОЗ, 10а и на Кирова,55), магазин «Rich Family» (Тольятти, 27а), «Kari» (ДОЗ, 10а и Кирова,55), а также два торговых комплекса «Лента» (Транспортная, 136 и Хлебозаводская, 19).

В Куйбышевском районе товары к школе можно приобрести по следующим адресам: «Город одежды и обуви» (Циолковского, 2) и магазин «Экономия» (Курако, 49/2).

В Орджоникидзевском районе для жителей работают ТК «Лента» ( Зорге, 7-а), «Мадагаскар» (Пушкина,25), «Одежда обувь» (Зыряновская,77), ТЦ «Восток» (Новобайдаевская, 2), «Акварель» (Зорге, 20), «Одежда обувь» (Зорге, 17), ТЦ «Сибирский городок», «Детский мир» (Зорге,17).

Новоильинский район: «Галамарт» (Архитекторов, 14А), «Разноторг» (Авиаторов, 13).