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НовостиОбщество7 августа 2023 5:21

В Кузбассе дети участников СВО получили право на бесплатный проезд по пригородным маршрутам

Кузбасскими властями принят закон о транспортных льготах для детей участников СВО
Елизавета ТЕЛЬМАНОВА
В Кузбассе дети участников СВО получили право на бесплатный проезд по пригородным маршрутам.

В Кузбассе дети участников СВО получили право на бесплатный проезд по пригородным маршрутам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Парламента Кузбасса приняли региональный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, принимающих участие в специальной военной операции».

Этот закон предусматривает бесплатный проезд на автобусах пригородных маршрутов для всех детей, чьи родители находятся в зоне СВО. Льгота распространяется на студентов очного обучения кузбасских вузов и колледжей. Ранее таким правом можно было воспользоваться только на междугородних рейсах.

На прямой линии с губернатором Кузбасса студент КузГТУ рассказал Сергею Цивилеву, что должен оплачивать проезд в полном размере до города Березовский, несмотря на то что он сын участника СВО, так как его маршрут считается пригородным.