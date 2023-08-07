В Кузбассе дети участников СВО получили право на бесплатный проезд по пригородным маршрутам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Парламента Кузбасса приняли региональный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан, принимающих участие в специальной военной операции».

Этот закон предусматривает бесплатный проезд на автобусах пригородных маршрутов для всех детей, чьи родители находятся в зоне СВО. Льгота распространяется на студентов очного обучения кузбасских вузов и колледжей. Ранее таким правом можно было воспользоваться только на междугородних рейсах.

На прямой линии с губернатором Кузбасса студент КузГТУ рассказал Сергею Цивилеву, что должен оплачивать проезд в полном размере до города Березовский, несмотря на то что он сын участника СВО, так как его маршрут считается пригородным.