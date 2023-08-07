СК и прокуратура проводят проверку после сообщения об избиении подростка в кузбасском городе

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе региональный Следственный комитет и прокуратура начали проверку после сообщения о нанесении телесных повреждений подростку в Березовском.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что агрессивный мужчина жестоко избил 17-летнего юношу. По словам очевидцев, в качестве оружия он использовал биту.

- По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительного организовано проведение доследственной проверки ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Кузбасса.